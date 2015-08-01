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بالصور.. بدء توافد ضيوف حفل افتتاح قناة السويس الجديدة على مطار القاهرة

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بالصور.. بدء توافد ضيوف حفل افتتاح قناة السويس الجديدة على مطار القاهرة بالصور.. بدء توافد ضيوف حفل افتتاح قناة السويس الجديدة على مطار القاهرة

بدء توافد ضيوف حفل افتتاح قناة السويس الجديدة على مطار القاهرة

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، أن جميع امكانيات الوزارة والعاملين بالشركات التابعة وجميع الهيئات العاملة بمطار القاهرة الدولي مسخرة لحسن استقبال ضيوف المدعويين لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة من كافة دول العالم.

وأضاف أنه تم تخصيص فرق عمل على مدار 24 ساعة لاستقبال وتوديع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث التاريخي.

وقال بدأ من الساعات الأولى لصباح اليوم السبت توافد ضيوف مصر لحضور حفل قناة السويس الجديدة حيث وصل فجر اليوم رؤساء تحرير العديد من المؤسسات الصحفية الإفريقية على متن رحلة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا والرحلة القادمة من أكرا وكذلك رحلة الخطوط الإثيوبية .

كما وصل عدد من الضيوف على رحلة مصر للطيران القادمة من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

 

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