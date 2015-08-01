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ضبط شبكة دعارة بالمنيا

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ضبط شبكة دعارة بالمنيا ضبط شبكة دعارة بالمنيا

1 أغسطس 2015 | 4:18 مساءً

أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض علي 4 أشخاص لإتهامهم بتكوين دعاره بقصد الحصول علي مبالغ مالية.
> تلقى اللواء، حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً، من اللواء، محمود عفيفي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات لوحدة مباحث الآداب، مفادها قيام عدوية-ا ، 68 سنة ربة منزل، وأبنها محمد- ف 36 سنة موظف، بتقديم زوجته وبناته وإخوته للراغبين في المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.
> وأجري النقيب، محمد سعد وكيل وحدة مباحث الآداب، التحريات اللازمة، وبتقنين الإجراءات تم مداهمة المسكن وضبط الزوجة رضا- ر، وشهرتها مروة، في وضع معاشرة جنسية مع أيمن –ا عامل، وتم تحريز 300جنيه حصيلة أعمال الدعارة، وكمبيوتر محمل عليه أفلام جنسية، وشرائط منع الحمل، و5 تليفونات محمولة عليها صور مخلة، وبمناقشة المتهمين إعترفوا بقيامهم بأعمال الدعارة من أجل جمع الأموال.

2015-08-01

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أونا

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