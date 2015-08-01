الشوط الثاني المهمة الأوليمبية - أوغندا 0-1 مصر .. رمضان صبحي يشارك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب أوغندا.

مصر تواجه أوغندا في لقاء الإياب من المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

المنتخب المصري فاز في لقاء الذهاب على ملعبه برباعية مقابل لاشيء.

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** مصر 1-0 أوغندا

** رمضان صبحي بدلا من محمد سالم.

** انطلاق الشوط الثاني

** مصر 1-0 أوغندا

** نهاية الشوط الأول

** 5 دقائق على نهاية الشوط الأول .. مصر 1-0 أوغندا

** ق 30 المنتخب المصري يتقدم بهدف

** ق 20 التقدم مستمر لصالح الفراعنة أمام أصحاب الأرض أوغندا.

** ق 11 جوووووووووووووووووووول كهربا يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر.

** ق10 مرور 10 دقائق بلا خطورة

انطلاق المباراة

** المباراة غير مذاعه

تشكيل الفراعنة: مسعد عوض ورجب نبيل ومحمود حمدي ورامي ربيعه واسامة ابراهيم ومحمد عادل جمعه وكريم وليد ومحمد فتحي وتريزيجيه ومحمود كهربا ومحمد سالم.