أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الشوط الثاني المهمة الأوليمبية - أوغندا 0-1 مصر .. رمضان صبحي يشارك

Google+ Print
الشوط الثاني المهمة الأوليمبية - أوغندا 0-1 مصر .. رمضان صبحي يشارك الشوط الثاني المهمة الأوليمبية - أوغندا 0-1 مصر .. رمضان صبحي يشارك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب أوغندا.

مصر تواجه أوغندا في لقاء الإياب من المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

المصري فاز في لقاء الذهاب على ملعبه برباعية مقابل لاشيء.

-------------------------

** مصر 1-0 أوغندا

** رمضان صبحي بدلا من محمد سالم.

** انطلاق الشوط الثاني

** مصر 1-0 أوغندا

** نهاية الشوط الأول

** 5 دقائق على نهاية الشوط الأول .. مصر 1-0 أوغندا

** ق 30 المنتخب المصري يتقدم بهدف

** ق 20 التقدم مستمر لصالح الفراعنة أمام أصحاب الأرض أوغندا.

** ق 11 جوووووووووووووووووووول كهربا يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر.

** ق10 مرور 10 دقائق بلا خطورة

انطلاق المباراة

** المباراة غير مذاعه

تشكيل الفراعنة: مسعد عوض ورجب نبيل ومحمود حمدي ورامي ربيعه واسامة ابراهيم ومحمد عادل جمعه وكريم وليد ومحمد فتحي وتريزيجيه ومحمود كهربا ومحمد سالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»