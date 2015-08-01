النقل: انتهاء صيانة كوبرى السلام لاستقبال ضيوف حفل قناة السويس الجديدة

قال أيمن الشريعى المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، إن الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بتجهيز كوبرى السلام المار أعلى قناة السويس لمرور الوفود المشاركة فى احتفالات قناة السويس الجديدة وذلك من غرب القناة إلى شرقها.

وأضاف الشريعى فى بيان رسمى عن الوزارة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الكاملة للمداخل والمخارج واستكمال العلامات الإرشادية والمرورية والتخطيط السطحى بالكامل، وكذلك أعمال الإنارة المطلوبة وتزيين الكوبرى بلوحات الترحيب بالضيوف، وتم إنهاء أعمال تجهيز الطريق شرق القناة من صيانة وعلامات إرشادية وتخطيط وإنارة حتى موقع الاحتفال.

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