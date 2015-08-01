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بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الآثار لمحافظة الإسماعيلية

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زار الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار اليوم السبت، متحف الإسماعيلية وتفقد الوزير عملية التجديدات والتطوير الذى شهدها المتحف.

كما تفقد الوزير ومرافقوه "معرض إعادة عرض آثار حديقة متحف الإسماعيلية" بمتحف الإسماعيلية، تمهيدا لافتتاح المعرض رسميًا يوم 4 أغسطس من الشهر الجارى.

وأعلن الوزير خلال زيارته للإسماعيلية أن المتحف سيشارك فى العديد من الفعاليات بالتزامن مع حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال الدماطى إنه ستتم إقامة معرض مؤقت لعرض أحدث القطع الأثرية المكتشفة من خلال حفائر منطقة إقليم القناة تتضمن بعض الأوانى الفخارية والقطع الحجرية المحفوظة فى المخزن المتحفى بالقنطرة شرق والواقع شرق قناة السويس.

وأكد الدماطى أنه سيتم إقامة 9 شاشات فى الحديقة الخاصة بالمتحف لعرض مقتنيات المتحف ككل والحفائر التى وجدت أثناء حفر قناة السويس القديمة والجديدة، حيث يتميز المتحف بوجود قطع أثرية تم استخراجها واكتشافها أثناء حفر قناة السويس من قبل الفرنسيين وعلماء الآثار فى تلك الفترة، بالإضافة إلى عرض أفلام وثائقية.

الجدير بالذكر أنه تم البدء فى تركيب السور الخارجى لمتحف الإسماعيلية بتكلفة نصف مليون جنيه، بالإضافة لأعمال دهانات الواجهة للمتحف استعداداً لافتتاح قناة السويس الجديدة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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