أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما برأس البر وسط احتفالات افتتاح القناة

Google+ Print
بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما برأس البر وسط احتفالات افتتاح القناة بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما برأس البر وسط احتفالات افتتاح القناة
أقامت محافظة دمياط، حفل بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس، وذلك بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، بحضور محافظ دمياط ومدير الأمن ورئيس مدينة رأس البر وعدد من قيادات المدينة، وقامت بعض الفرق بإحياء الحفل، وسط أجواء من الفرحة.

ورصدت كاميرا "7 قناة اليوم السابع المصورة"، احتفال عروسين بزفافهما بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وسط احتفال المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن افتتاح قناة السويس الجديدة حدث تاريخى لمصر والعالم أجمع، مؤكدا أن الاحتفالات بهذا الحدث مستمرة فى المحافظة حتى موعد الافتتاح.

وأضاف محافظ دمياط أن هذا الحدث نتيجة لرؤية قائد وإرادة شعب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعيش فى مظاهر احتفالات منذ أكثر من أسبوع، وهذه الاحتفالات تعبر عن فرحة الشعب المصرى بأنه قادر أن يقهر المستحيل ويبنى شيئا كان يحتاج لسنوات فى عام واحد.

وعبر المحافظ عن فخره واعتزازه بالرئيس السيسى بسبب قراراته وحكمته، وبإرادة الشعب الذى وقف بجوار رئيسه، وقالو كلنا نريد أن نبنى وسوف نبنى والآن بنينا وإن شاء الله يوم 6 أغسطس سنفتتح القناة السويس.

وأكد المحافظ أن الاحتفالات مستمرة داخل المحافظة لحين الافتتاح، وأن هناك وفدا شعبيا سيكون متواجدا بالقناة للتهنئة وحضور الحفل.

فيما قال محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة تحتفل بمناسبة عظيمة وهى الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة ومدينة رأس البر تشهد احتفالات منذ أكثر من عشرة أيام بهذه المناسبة.

وأضاف عزيز، أن الاحتفال بافتتاح قناة السويس هو مناسبة قومية ومحافظة دمياط تشرفت أن تكون فى بانوراما الاحتفالات الخاصة بافتتاح القناة.

وأشار عزيز إلى أن اليوم امتلأت الشواطئ بحوالى مليون مواطن ويوجد كثافة من المصطافين على مناطق اللسان والنيل ومنطقة تلاقى البحر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة

فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»