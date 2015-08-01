بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما برأس البر وسط احتفالات افتتاح القناة

أقامت محافظة دمياط، حفل بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس، وذلك بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، بحضور محافظ دمياط ومدير الأمن ورئيس مدينة رأس البر وعدد من قيادات المدينة، وقامت بعض الفرق بإحياء الحفل، وسط أجواء من الفرحة.

ورصدت كاميرا "فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة"، احتفال عروسين بزفافهما بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وسط احتفال المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن افتتاح قناة السويس الجديدة حدث تاريخى لمصر والعالم أجمع، مؤكدا أن الاحتفالات بهذا الحدث مستمرة فى المحافظة حتى موعد الافتتاح.

وأضاف محافظ دمياط أن هذا الحدث نتيجة لرؤية قائد وإرادة شعب، مشيرًا إلى أن المحافظة تعيش فى مظاهر احتفالات منذ أكثر من أسبوع، وهذه الاحتفالات تعبر عن فرحة الشعب المصرى بأنه قادر أن يقهر المستحيل ويبنى شيئا كان يحتاج لسنوات فى عام واحد.

وعبر المحافظ عن فخره واعتزازه بالرئيس السيسى بسبب قراراته وحكمته، وبإرادة الشعب الذى وقف بجوار رئيسه، وقالو كلنا نريد أن نبنى وسوف نبنى والآن بنينا وإن شاء الله يوم 6 أغسطس سنفتتح القناة السويس.

وأكد المحافظ أن الاحتفالات مستمرة داخل المحافظة لحين الافتتاح، وأن هناك وفدا شعبيا سيكون متواجدا بالقناة للتهنئة وحضور الحفل.

فيما قال محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة تحتفل بمناسبة عظيمة وهى الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة ومدينة رأس البر تشهد احتفالات منذ أكثر من عشرة أيام بهذه المناسبة.

وأضاف عزيز، أن الاحتفال بافتتاح قناة السويس هو مناسبة قومية ومحافظة دمياط تشرفت أن تكون فى بانوراما الاحتفالات الخاصة بافتتاح القناة.

وأشار عزيز إلى أن اليوم امتلأت الشواطئ بحوالى مليون مواطن ويوجد كثافة من المصطافين على مناطق اللسان والنيل ومنطقة تلاقى البحر.