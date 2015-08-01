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استراحة المهمة الأوليمبية - أوغندا 0-1 مصر .. كهربا يتقدم للفراعنة

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استراحة المهمة الأوليمبية - أوغندا 0-1 مصر .. كهربا يتقدم للفراعنة استراحة المهمة الأوليمبية - أوغندا 0-1 مصر .. كهربا يتقدم للفراعنة

أكد صالح جمعة لاعب الأهلي الجديد أن القرار الذي يندم عليه حتى الآن هو عدم قبوله لعرض الفريق الألماني بروسيا دورتموند.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية لقناة (الحياة):"نادم على رفضي لعرض دورتموند حتى اللحظة".

وأضاف "عرضوا علي أن ألعب في جرويتر فورت لمدة سنة على سبيل الإعارة ثم أعود لهم مرة أخرى، فقررت عدم قبول الأمر لأن جرويتر كان ينشط في الدرجة الثانية وأنا كنت في قمة تألقي. فلقد تم اختياري وقتها أفضل لاعب في كأس إفريقيا للشباب".

وأردف "ما أحزنني هو أن جرويتر فورت صعد للدوري الممتاز بعد ذلك".

وعن قراره بالرحيل عن ناسيونال ماديرا أوضح "الفريق كان محطة غير موفقة بالنسبة لي ، لا ماديا ولا جماهيريا".

وتابع "قررت الرحيل عنه قبل أن يتحدث معي مسؤولي الأهلي".

وأتم "ماديرا أشبه بمعرض لاعبين، من الممكن أن تكون أساسيا وفجأة تجد نفسك على الدكة لمجرد أن وكيل لاعبين جاء بلاعب من أجل تسويقه، فأعطاه النادي الفرصة بالمشاركة أساسيا".

وانضم صالح للأهلي بعد العودة لفريقه السابق إنبي، وتم اختياره ضمن الخماسي الذي سيدخل قائمة الفريق الإفريقية المشاركة حاليا في دور المجموعات للكونفدرالية.

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