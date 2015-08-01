إحالة العاملين بوحدة شمياطس الصحية للتحقيق لتقصيرهم فى العمل‎

أصدرت الدكتورة، هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم السبت، قرارا بتحويل أفراد طاقم النوبتجية بالوحدة الصحية بقرية شمياطس التابعة لمركز الشهداء للشئون القانونية، بتهمة التقصير في العمل.

> وأضافت في تصريحات صحفية ، انها تلقت عدة شكاوى من أهالي قرية شمياطس، وبناء على ذلك تم اخطار مدير الإدارة الطبية وتكثيف المرور الليلى على الوحدة بمعرفة التفتيش المالى والإدارى؛ وثبت بالفعل وجود قصور من العاملين بالوحدة، وتم تحويل أفراد طاقم النوبتجية للشئون القانونية بالإدارة.

> وأضافت بأنها أصدرت توجيهات لمدير الإدارة الطبية بالشهداء بمتابعة انتظام العاملين بالوحدة وفى حالة عدم الانتظام سيتم نقلهم فورا.