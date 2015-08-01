وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و 350 سيارة لموانئ السويس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات بالسويس يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز، وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

يشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة النوي اكسبريس وعلى متنها 350 سيارة قادمة من جدة ، يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة بوكين شينا وعلى متنها 4651 طن بضائع عامة قادمة من الجوبال بالسعودية و السفينة أمنية على متنها 3 آلاف طن أملاح كلوريد بوتاسيوم قادمة من العقبة .

يشهد ميناء السخنة اليوم استقبال السفينة يسن ليفر و على متنها 149 الف طن غاز مسال قادمة من قطر كما يغادر الميناء السفينة كوتا كابار و على متنها 313 حاوية بوزن 4944 طن متجهة الى العقبة بعد تفريغها 347 حاوية بوزن 7706 طن.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى العرب و على متنها 63 الف طن قمح قادمة من روسيا حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء لانهاء الاجراءات المتبعة للافراج عن الشحنة . كما يستقبل الميناء العبارة امانة و على متنها 293 راكب و 97 سيارة و 23 شاحنة و السفينة بوسيدون و على متنها 68 راكب و 78 شاحنة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 482 راكبًا و 6 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 17 براد و 7 تريلا ، شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض و على متنها 657 راكبًا و 81 سيارة قادمة من ضبا.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس و على متنها 115 سائحًا إلى ومن الكنيسة لممارسة الرياضات المائية و رياضة الغوص.