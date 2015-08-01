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تأجيل محاكمة «النرش» بتهمة الاعتداء على ضابط المطار لجلسة 3أكتوبر

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تأجيل محاكمة «النرش» بتهمة الاعتداء على ضابط المطار لجلسة 3أكتوبر تأجيل محاكمة «النرش» بتهمة الاعتداء على ضابط المطار لجلسة 3أكتوبر

ياسمين النرش

أجلت، اليوم السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد العليم عطية، ثان جلسات محاكمة ياسمين النرش المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوي، لجلسة 3 أكتوبر المقبل، لتعذر حضور المتهمة.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة المتهمة ياسمين محي الدين أحمد النرش إلى محكمة الجنايات، في ختام تحقيقات النيابة العامة معها، والتي أكدت ارتكابها جرائم تشكل جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، والمتمثلة في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومقاومة أحد رجال الضبط بالقوة والعنف والتهديد لمنعه من أداء عمله، وإهانة موظفين عموميين بالقول والإشارة أثناء تأديتهم وظائفهم وبسببها، والفعل الفاضح العلني المخل بالحياء.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة، توجهت إلى مطار القاهرة للسفر على طائرة للطيران المتجهة إلى مدينة الغردقة يوم 28 أبريل الماضي، وأنها قد وصلت متأخرة عن الميعاد المحدد لدخول الركاب إلى مهبط الطائرات، وبدأت في إثارة الفوضى عقب إعلامها بتأجيل رحلتها لتأخرها عن الميعاد المحدد، وأهانت موظفي شركة مصر للطيران بالقول والتهديد والإشارة، فتم إبلاغ شرطة السياحة بالمطار بالواقعة، وتوجه إليها أحد ضباط الشرطة المختصين لتحرير محضر للمتهمة، غير أنها تمادت في غيها واستعملت القوة والعنف والتهديد مع هذا الضابط لتمنعه من أداء عمله وتحرير المحضر اللازم لها.

وبضبط المتهمة وتفتيشها بواسطة شرطيات المطار، عثرن بحقيبة يدها وبأمتعتها على 5 قطع من مخدر الحشيش، وشهد القائمون بالضبط من الشرطة بحيازتها للمخدر المشار إليه بقصد الاتجار.

وقامت النيابة العامة بتفريغ محتويات الاسطوانة المدمجة (سي دي) المرفقة بالتحقيقات بشأن الواقعة، وتبين أنها تحتوي على تسجيلات مرئية ومسموعة واضحة للمتهمة أثناء استعمالها القوة والعنف مع الضابط المجني عليه وتهديدها له بإلحاق الأذى به، فضلا عن قيامها بخلع بعض ملابسها والكشف عن أجزاء من جسدها وإتيانها أفعالا خادشة للحياء في صالة المطار.

وأقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة – بعد مواجهتها بالأدلة والمشاهد المرئية المسجلة – بتعديها على الضابط المجني عليه.

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