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مساعد وزير الخارجية الأسبق: طائرات”إف 16″ ستساعد الحكومة في محاربة الجماعات الإرهابية

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: طائرات”إف 16″ ستساعد الحكومة في محاربة الجماعات الإرهابية مساعد وزير الخارجية الأسبق: طائرات”إف 16″ ستساعد الحكومة في محاربة الجماعات الإرهابية

اف 16

أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، حسين هريدي،أنّ الطائرات التي تسلمتها من واشنطن “إف 16″، ستساعد في محاربة الجماعات الإرهابية، موضحاً أنّه يجب دعم حدودنا الغربية مع ليبيا.

وأضاف هريدي خلال لقاءٍ له ببرنامج “مِصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّ مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحارب الإرهاب، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بحفر قناة السويس الجديدة والانتهاء منها خلال عام، الأمر الذي يَستدعي حلم الخمسينيات.

وأشار هريدي إلى أنّه يجب على مصر مراقبة تطور العلاقات الأمريكية- الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

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