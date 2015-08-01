مساعد وزير الخارجية الأسبق: طائرات”إف 16″ ستساعد الحكومة في محاربة الجماعات الإرهابية

أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، حسين هريدي،أنّ الطائرات التي تسلمتها مصر من واشنطن “إف 16″، ستساعد الحكومة في محاربة الجماعات الإرهابية، موضحاً أنّه يجب دعم حدودنا الغربية مع ليبيا.

وأضاف هريدي خلال لقاءٍ له ببرنامج “مِصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي” الإخبارية ، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّ مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحارب الإرهاب، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بحفر قناة السويس الجديدة والانتهاء منها خلال عام، الأمر الذي يَستدعي حلم الخمسينيات.

وأشار هريدي إلى أنّه يجب على مصر مراقبة تطور العلاقات الأمريكية- الإيرانية خلال الفترة المقبلة.