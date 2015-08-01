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وقفة احتجاجية لعمال الهنديه للبولى استر بالسويس

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وقفة احتجاجية لعمال الهنديه للبولى استر بالسويس وقفة احتجاجية لعمال الهنديه للبولى استر بالسويس

أرشيفية

نظم العشرات من عمال الشركة المصرية الهندية للبولي استر بمحافظة السويس وقفة داخل محيط شركتهم ظهر اليومن يطالبون خلالها رئيس الوزراء بالموافقة على طلبات ادارة شركتهم بشأن رسوم الحماية من اجل انقاذ شركتهم والمنتجات المصنعة والسوق المحلي المصري.

قال، حمادة العجوز الامين العام المساعد لنقابة العاملين بأن العاملين بالشركة تناشد رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء بالموافقة علي الطلب المقدم من إدارة الشركة للإغراق لتوفير المنتج في السوق المحلي وذلك حفاظا علي بقاء واستمرار الاستثمار وحماية بقاء العاملين استقرارهم في العمل.

أضاف فى تصريحات خاصة أن سياسة الأغراق هو أمر ينتهج فى عدد من دول العالم من أجل حماية الصادرات والواردات والمنتج المحلي ، موضحا أنه تم عرض الموضوع علي ،اللواء العربي السروى محافظ السويس وهو مرحب بالفكرة وتم تقديم طلب لوزارة الصناعة بشأن هذا الموضوع رقمه٥/٦٥٠ مطالبين بسرعة الاجراءات لنجاح الاستثمار واستمراره.

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