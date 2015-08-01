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الثلاثاء المقبل .. حملة للتبرع بالدم بميناء السخنة قبل افتتاح القناة الجديدة‎

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الثلاثاء المقبل .. حملة للتبرع بالدم بميناء السخنة قبل افتتاح القناة الجديدة‎ الثلاثاء المقبل .. حملة للتبرع بالدم بميناء السخنة قبل افتتاح القناة الجديدة‎

ميناء السخنة

أعلن الدكتور، وائل الشرقاوى مدير بنك الدم بالسويس عن أنطلاق حملة للتبرع بالدم بميناء العين السخنة بالتعاون مع ادارة موانئ دبي العالمية يوم الثلاثاء القادم 4 أغسطس في حضور الدكتور، لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس.

أضاف الدكتور، وائل الشرقاوى فى تصريحات خاصة أن هذه الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد بمناسبة الاحتفال بأفتتاح قناة السويس الجديدة ، واعلان حالة الطوارئ بكافة القطاعات الطبية.

تابع أنه خلال الحملة سيقوم وفد من مديرية الصحة بالسويس برئاسة الدكتور، لطفي عبد السميع وكيل الوزارة بالمحافظة بتوجيه الشكر الى ادراة موانئ دبي على ما تقدمه من خدمات للقطاع الصحي بمحافظة السويس خلال الفترة الماضية.

 

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