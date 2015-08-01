مباشر المهمة الأوليمبية - مصر ضد أوغندا.. كهربا بعقد مهمة المستضيف

يخوض منتخب مصر الأوليمبي حاليا لقاء العودة بالمرحلة الأخيرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ويتقدم الفراعنة حاليا بهدف محمود كهربا الذي أحرزه من انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 18.

وأصبحت مهمة الفريق الأوغندي مستحيلة في ظل فوز الفراعنة ذهابا في الإسكندرية 4-0، فيحتاج حاليا المستضيف للفوز بستة أهداف مقابل هدف من أجل التأهل.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة بالسنغال نوفمبر المقبل التي يتأهل الثلاثة فرق الأوائل بها لأوليمبياد 2016.

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