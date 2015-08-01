"أسرة الملك فاروق": أحمد فؤاد الثانى يصل مصر الثلاثاء لحضور افتتاح قناة السويس

قال الدكتور ماجد فرج المتحدث الرسمى باسم أسرة الملك فاروق، إن الهيئة المنظمة لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، أجرت اتصالا به لدعوة الملك أحمد فؤاد الثانى، لحضور افتتاح القناة الجديدة، وعلى إثرها سعد الملك أحمد فؤاد الثانى بهذه الدعوة وشعر أنه جزء فعليا من النسيج المصرى الذى يتمناه طوال عمره.

وأضاف ماجد فرج عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الآن" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الملك أحمد فؤاد الثانى، قرر أن يقوم بحجز تذاكر الطيران على حسابه الخاص هو وأسرته، حتى لا يكلف الدولة أى أعباء مادية، ولكن هو فى انتظار الدعوة الرسمية المكتوبة أن تصله، مؤكدا أن الملك فؤاد الثانى سيصل القاهرة مساء يوم الثلاثاء المقبل، بصحبة نجله الأكبر الأمير محمد على وزوجته الأميرة نوال حفيدة ملك أفغانستان ونجتله "فوزية" ونجله الصغير "فخر الدين".

وأوضح المتحدث الرسمى باسم أسرة الملك فاروق، أن ارتباط الملك فؤاد الثانى بمصر مسار تعجب رغم عدم إقامته، حيث يشاهد دائما القنوات المصرية ولم يستمع سوى للإعلام المصرى، ويتابع جميع الأخبار باستمرار لأنه يدرك أنه جزء من المنظومة المصرية ويتمنى أن يكون جزءا فاعلا فيها ويقدم شيئا للوطن الأيام القادمة، ولكن ليس سياسياً وإنما سيكون فى الشق الاقتصادى، نظرا لخبرة الكبيرة فى مجال الاقتصاد.

ونوه الدكتور ماجد فرج، أن الملك فؤاد الثانى يرفض الحديث فى السياسية مطلقاً، ويحاول أن يحتفظ بآرائه السياسية لنفسه، ولكن هو يريد أن يخدم الدولة بأى شكل من الأشكال وأمنيته أن يقيم الأيام الباقية من حياته فى مصر التى حُرم منها طوال حياته، مؤكدا أن الملك فؤاد ممتن بالرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى حكم البلاد، وخاصة عندما تم تغيير جواز السفر الخاص الذى يحمل لقب ملك مصر السابق بقرار من الرئيس السيسى، قائلاً "وأعتبر هذا أفضل ما حصل عليه منذ أن ترك مصر".

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