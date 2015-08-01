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معلومات الوزراء: لا علاقة لمشيخة الأزهر فى اختيار وزير الثقافة

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معلومات الوزراء: لا علاقة لمشيخة الأزهر فى اختيار وزير الثقافة معلومات الوزراء: لا علاقة لمشيخة الأزهر فى اختيار وزير الثقافة
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه فى إطار ما نشر من أخبار تُفيد بتدخل الأزهر الشريف فى اختيار وزير الثقافة، قام المركز بالتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف والتى نفت صحة ما نشرته هذه المواقع.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فى بيان صحفى، أن ذلك يُخالف النظام المؤسسى الذى تقوم عليه كافة هيئات ومؤسسات الدولة المصرية، وأن المشيخة تحترم إستقلالية كافة مؤسسات الدولة ولا تتدخل فى شئونها بأى شكلٍ من الأشكال، ولكنها تعمل معها فى إطار المنظومة المُتكاملة الواحدة التى تعمل لتحقيق مصلحة الوطن، كما أشارت مشيخة الأزهر إلى أن البروتوكول المُوقع فيما بينها وبين وزارة الثقافة هو أحد أشكال التعاون الذى يتم بين كافة مؤسسات الدولة، وهو أحد خُطوات تجديد الخطاب الدينى.

وأوضح أنه تم توقيع بروتوكولات أخرى مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والرى، وغيرها من وزارات ومؤسسات الدولة للمُساهمة فى تحقيق أهداف تجديد الخطاب الدينى، ولا يُعد ذلك تدخلًا فى شأن أى من هذه المؤسسات أو الوزارات.


>- وزارة الثقافة تنظم فعاليات فنية بسفارات مصر بالخارج احتفالا بقناة السويس

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مصر 365

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