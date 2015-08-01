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الصحة تحذر المواطنين من موجة الحر وتوجه نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس

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الصحة تحذر المواطنين من موجة الحر وتوجه نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس الصحة تحذر المواطنين من موجة الحر وتوجه نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس
طالبت وزارة الصحة المواطنين وخاصة المسنين والأطفال باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى ضوء الارتفاع المسجل فى درجات الحرارة كالإكثار من شرب المياه متوسطة البرودة وتجنب التعرّض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة، وتفادى الخروج فى أوقات الذروة، وفى حالة ضرورة الخروج يجب الحرص على المشى فى الظلّ وارتداء قبّعة على الرّأس.

وشددت فى بيان لها على ضرورة شرب الماء والعصائر الطبيعية وتفادى المشروبات المنبّهة أو المشروبات التى تحتوى على السكريّات، وضرورة تناول الوجبات بصفة عادية، حفاظا على الأملاح المعدنية بالجسم أما بالنسبة للمسنّين يجب الحرص على البقاء بالمنزل فى الغرف الأكثر برودة مع إغلاق الستائر نهارا وفتح النوافذ ليلا.

كما توصى وزارة الصحة بضرورة التوجه للطبيب عند الشعور بأى أعراض غير طبيعية كالتقيؤ وأوجاع الرأس وارتفاع حرارة الجسم والجفاف خاصة لدى الأطفال والمسنين الإقلال من تناول المشروبات الساخنة مثل الشاى والقهوة، حيث تؤدى إلى زيادة الإحساس بالشد العصبى وكذلك زيادة الإحساس بحرارة الجو، وكذلك تنصح وزارة الصحة المواطنين بالتقليل من شرب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، حيث تساعد على رفع معدلات السكر فى الدم وتسبب فى زيادة الشعور بالعطش والجفاف.

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