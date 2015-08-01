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"الاستعلامات": شاشات عرض بأكبر المدن العالمية لبث حفل قناة السويس

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"الاستعلامات": شاشات عرض بأكبر المدن العالمية لبث حفل قناة السويس "الاستعلامات": شاشات عرض بأكبر المدن العالمية لبث حفل قناة السويس
قال السفير صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن دور الهيئة هو التعامل مع المراسلين الأجانب المعتمدين فى أو الزائرين أو المرافقين مع وفود، مشيراً إلى أنه تم موافاة اللجنة المنظمة لاحتفال هيئة قناة السويس بهذه الأسماء.

وأضاف "عبد الصادق"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة المنظمة لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، أقامت شاشات عرض بعدد من العواصم العالمية الكبرى، فى واشنطن ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ولندن فى إنجلترا، وموسكو فى روسيا، وبكين فى جمهورية الصين الشعبية، وسيكون هناك بث على الهواء مباشرة بهذه العواصم يوم الاحتفال، فى السادس من أغسطس المقبل.

وتابع "عبد الصادق": "نتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج ونمدهم بمعلومات، وهناك بعض الجاليات المصرية فى الخارج خاصة فى لندن، قاموا بتأجير شاشات لعرض الأغانى الوطنية وفيديوهات حول القناة الجديدة، فى أكبر ميادين العاصمة الإنجليزية لندن".

وقال إن الهيئة العامة للاستعلامات، بالاشتراك مع اللجنة المنظمة وبتوجيه منها، يتم الترويج لقناة السويس الجديدة، من خلال شاشتين عرض فى طريق صلاح سالم، كما تم طبع بوسترات يتم توزيعها على المحافظات، من خلال المراكز الإعلامية التابعة للهيئة، كما تم طبع كتاب عن قناة السويس الجديدة ويحتوى على مواد توثيقية، سيتم توزيعه مع الافتتاح.

وكشف "عبد الصادق"، عن إنتاج فيلم وثائقى عن القناة الجديدة، يشمل الماضى والحاضر والمستقبل، من واقع أرشيف الهيئة العامة للاستعلامات، بخلاف فيلم آخر تنتجه هيئة قناة السويس، ويتم الترويج له من خلال مكاتب الهيئة المتواجدة بعدد من عواصم العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

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مصر 365

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