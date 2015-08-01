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عايز صوتك يوصل.. خطوات واثقة وسهلة للتعبير عن رأيك

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عايز صوتك يوصل.. خطوات واثقة وسهلة للتعبير عن رأيك عايز صوتك يوصل.. خطوات واثقة وسهلة للتعبير عن رأيك
مبتعرفش توصل وجهة نظرك؟.. هناك العديد من الخطوات البسيطة التى قد تعدل من أسلوبك وتجعلك قادرًا على إيصال صوتك للآخرين ليحترموه ويقدروه، وهى خطوات تحتاج لممارسة مستمرة تتحسن من خلالها باستمرار، وتساعدك على التمتع بشخصية منفتحة قائدة قادرة على قيادة الرأى، وطرح وجهات نظرك بقوة وصرامة.
>ذكرت الدكتورة لبنى درويش، الأخصائية النفسية، مجموعة من النصائح من خلالها يمكن للإنسان التمتع بقدرة على الحديث مع الآخر، والتعامل مع جمع من الناس وأهمها:
>- كن محددًا ولا تتحدث عن الكثير من الآراء والأمور ووجهات النظر، فالتحديد يوصلك لهدفك.
>- قلل التركيز فى الأخطار والعيوب، اهتم برأى متزن متساوى الإيجابيات والسلبيات التى تخص موضوع الحديث.
>- فلتكن نبرتك هادئة وقوية، وليست عالية أو منخفضة بشكل ملفت.
>- قلل عدد كلمات حديثك، وكن محددًا وقليل الكلام، ولكن كلامك مركز.
>- ضع مجموعة من الأفكار واطرحها فى وقتها.
>- اختيارك لإلقاء نصائحك أو رأيك فى وقت مناسب يضمن نجاحه.
>- لا تهتم بهجوم البعض عليك، انهِ حديثك وإيصال وجهة نظرك.
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