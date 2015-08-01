ننشر صور وأرقام جوازات المصريين العالقين على حدود العراق

أجرى "اليوم السابع" اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، بالعالقين المصريين على حدود العراق بعد أن وجهوا رسالة استغاثة إلى الرئاسة، تفيد بأنهم خمسة سائقين مصريين لشاحنات مصرية، وثلاثة سائقين سوريين عالقين على الحدود العراقية، ما بين منفذ أربيل ومنفذ الكرامة من الجانب الأردنى منذ 20 يوماً.

وقال جمال أبو العنين ـ أحد العالقين المصريين: "محتاجين سرعة تحرك الدولة لأننا أوشكنا على الهلاك بعد مرور عشرين يوما فى العراء وأكلنا بقالنا 5 أيام عبارة عن أرز أو مكرونة فقط.. وده كل الباقى معنا من أطعمة".

وتابع: "بالنسبة للماء بتيجى سيارة كل أسبوع وبنحاول ملء المياه منها على قد ما نقدر، وبنخاف نغسل وجوهنا عند الاستيقاظ خوفا على قطرة الماء، ولو نعلم بالأمر كنا عملنا حسابنا فى الأكل والشرب".

واستطرد أبو العينين: "كنا فى نهاية وصله تحويله ترابية داخل الجبل طلع علينا 3جنود بسيارة ماركة همر وعلى بعد حوالى 100متر صوبوا عليا الرصاص باتجاهى وأدخلونى الجبل وفتشونى جسديا وكل كلمة بكام رصاصة جنب أذنى، وأخدوا منى 260 دولار ووقفونى ساعتين فى الشمس وبعدها رجعونى".

فيما أضاف محمد فرح، أحد العالقين، أن هؤلاء الجنود كانوا يرتدون ملابس جيش ومعهم عربة مصفحة تابعة للجيش.

بينما أكد مصطفى عبد الهادى أحد العالقين، أنه تم إيقافهم فى هذه المنطقة بعد أن تم غلق الحدود العراقية لأجل غير مسمى وتحويل المسار إلى منفذ عرعر السعودى، موضحاً أنهم تعرضوا للاحتجاز من أفراد الجيش العراقى وتم نهب أموالهم فى أثناء رحلة الذهاب.

وتم تحويلهم إلى منطقة تتبع تنظيم داعش تسمى حصيبة بمنطقة القائم الحدودية مع سوريا، وحصلت "اليوم السابع" على صور وأرقام جوازات عدد من العالقين وهم: جمال محمد السيد أبو العينين جواز رقم A06298929 تفتيش السرو فارسكور دمياط، ومحمد إبراهيم فرج جواز A065929809 دكرنس الدقهلية، ومصطفى عبد الهادى إبراهيم زرد جواز رقم 08348293 المحلة الكبرى الغربية.



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جمال ابو العينين



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محمد فرح



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مصطفى عبد الهادى

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