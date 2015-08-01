القومى لحقوق الإنسان: حصلنا على موافقات لمتابعة الانتخابات لـ150 مراقبا

أكد عبد الغفار شكر نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس حصل على موافقة مراقبة الانتخابات لـ150 مراقبا من أعضاء وباحثين المجلس القومى، حيث قامت السلطة التشريعية بأختيار 27 عضوا و123 باحثا من المجلس.

وأوضح نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات يخص المنظمات والمؤسسات ولكن المجلس يحصل على الموافقة بدون أى اجراءات تقديم طلبات وتسجيل.

وأشار عبد الغفار شكر نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن المجلس على تواصل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات، وفى انتظار الحصول على بطاقات المراقبة.