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المتحدث العسكرى يعلن مقتل "سليم الهرم" القيادى بتنظيم بيت المقدس بسيناء

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قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على أحد قيادات الإرهاب بالشيخ زويد بعد تبادل إطلاق النيران، وذلك بناءً على معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية بإختباء المدعو/ سليم سليمان الهرم (أحد قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى) فى أحد المنازل بمنطقة الظهير بالشيخ زويد.

وأضاف :" تم دفع قوة مداهمة من عناصر القوات الخاصة التى قامت بمحاصرة منزل الإرهابى المذكور وطالبته بتسليم نفسه إلا أنه بادر بإطلاق النيران على القوات وحاول تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه إلا أن القوات تعاملت معه مما أسفر عن مقتله وضبط بحوزته ( عدد "2" بندقية آلية - قنبلة يدوية "F1"- حزام ناسف - عدد (3) خزنة بندقية آلية - مجموعة من الذخائر- جهاز إتصال لاسلكى) .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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