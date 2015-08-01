للباحثين عن الرشاقة 10 نصائح لرجيم ناجح

خسارة الوزن هدفا يسعى له الكثيرون وغالبا ما يتبعون فى سبيل وصولهم لهذا الهدف، طرقا عديدة كالالتزام بنظام غذائى لفترة محدودة، وبمجرد خسارة الوزن يعود أغلبهم لعاداته الغذائية القديمة مستعيدين معها ما فقدوه من كيلوات زائدة.

أخصائية التغذية هبه البنان تؤكد أن خسارة الوزن الزائد تتطلب تغير نظام وروتين الحياه بالكامل، وهذا الأمر يمكن تحقيقه بعدد بسيط من النصائح وهم:

1- كثير من الأحيان يخلط البعض بين الشعور بالعطش والجوع، وبالتالى فى حالة شعورك بنوبه من الجوع غير المبررة، عليك بتناول أكواب من الماء وكوب من الشاى الأخضر وهو ما يكفى للقضاء على الشعور الزائف بالجوع.

2- احذر تناول الطعام بغرض التسلية كتلك الوجبات الصغيرة التى يفضل البعض تناولها بعد العشاء وأثناء مشاهدة التليفزيون، وإذا لم تتمكن من مقاومة رغبتك فى تناولها قلل من الكميات وانتقى الأنواع منخفضة السعرات كالبسكويت الدايت.

3- قسم الوجبات بدلا من 3 وجبات رئيسية إلى خمسة وجبات صغيرة على مدار اليوم.

4- أحرص على احتواء مطبخك على الوجبات الصحية منخفضة السعرات ليبقى الخيار الصحى هو الوحيد المتاح أمامك.

5- لا تتعجل فى خسارة وزنك فالخسارة البطيئة على فترات طويلة أفضل من تلك السريعة التى تصيبك بالملل، وترفع رغبتك لتناول الطعام بمجرد وصولك للوزن الذى ترغب فيه.

6- لا تهمل وجبة الإفطار فهى أهم العوامل التى تساعد على تقليل الشعور بالجوع على مدار اليوم.

7- أثناء اتباعك نظاما غذائيا منخفضا لا تعتمد على وزن الجسم يوميا وينصح به مرة واحدة فى الأسبوع.

8- أحرص على حصولك على القسط المناسب والصحى من النوم فقلة ساعات النوم تحفز الجسم على إفراز نوعا من الهرمونات يرفع الشعور بالجوع.

9- لا تهمل تناول الماء واحرص على تناول ما لا يقل عن 3 ليترات يوميا.

10- احرص على ممارسة الرياضة بشكل يومى ويمكنك الاعتماد على رياضة المشى لفترة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة يوميا.