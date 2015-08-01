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لو خايف من هشاشة العظام.. أتعرف على أهم أسبابها

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لو خايف من هشاشة العظام.. أتعرف على أهم أسبابها لو خايف من هشاشة العظام.. أتعرف على أهم أسبابها
يشتكى البعض من الشعور بآلام مستمرة بمفاصل الجسم، وخاصة مفصل الركبة والفخذين، حيث يرجع الأطباء أسباب حدوث تلك الآلام إلى إصابة البعض بهشاشة العظام ونتيجة عوامل وأسباب عديدة أهمها التغذية غير الصحية.

قال الدكتور عمرو فؤاد مدرس جراحات العظام، إنه من الملاحظ مؤخرا زيادة نسبة الإصابة بمشاكل العظام والمفاصل، نتيجة الإصابة بهشاشة العظام مما يتسبب فى الشعور بالألم الشديد بالعظام والمفاصل.

ويستكمل د. عمرو قائلا: "تزيد فرص الأصابة بهشاشة العظام خاصة للأشخاص الذين يعانون من الإصابة ببعض المشاكل الصحية، والتى تؤثر على صحة العظام، وأهمها":
>1) وجود خلل بالغدد الصماء.
>2) الإصابة ببعض الأمراض المناعية مثل الروماتيد والذئبة الحمراء والتهاب المفاصل.
>3) أورام العظام.

وأضاف د.عمرو قائلا: "يجب التوجه للطبيب المختص فى حالة تزايد آلام المفاصل والعظام لتحديد سبب تكرارها والاطمئنان على عدم وجود مشاكل مرضية أو هشاشة بالعظام".

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