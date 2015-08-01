نصائح وحيل:كيف تستعيدين تألق وجمال شعرك؟

على الرغم من جميع الفضائل التي يحملها الشهر الكريم في طيّاته، إلا أن رمضان المبارك قد يؤدي إلى عدد من التغيرات المتعلقة بنظامنا الغذائي، وعادات تناول الطعام، وحتى أنماط النوم. وفي المقابل، تؤثر هذه التغيرات على جودة شعرنا. ومن الممكن أن يصبح شعر بعض النساء جافاً وأكثر عرضة للتلف. بل وقد تعاني أخريات من فقدان الشعر بصورة واضحة، بسبب نقص الترطيب.

وإذا كنت واحدة من هؤلاء النساء، فهذا المقال مكتوب لك خصيصاً! لقد جمعنا لك بعض أهم النصائح المصممة لاستعادة مظهر شعرك المتألق:

تناولي الطعام المناسب: خلال الشهر الفضيل، من السهل جداً الإفراط في تناول الطعام خلال الإفطار. ولكن حان الوقت الآن للعودة إلى النظام الغذائي المتوازن والغني بالمواد المغذية. وهو ما يعني زيادة معدلات تناولك للفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة. وبما أن الشعر مكوّن من البروتينات في المقام الأول، من الضروري جداً التأكد من وجود معدلات كافية من البروتينات في نظامك الغذائي، للحفاظ على صحة وجمال خصلات شعرك.

حافظي على الترطيب: الماء يساعد الجسم على التعامل مع السموم وطردها بشكل أسرع. وكما هو الحال بالنسبة إلى الجسم، فإن شعرك أيضاً يتوق للترطيب الذي يضمن جماله ونعومته. تأكدي من شرب نصف لتر من الماء على الأقل كل ساعتين، ولاحظي الفرق.

خففي التعرض لأشعة الشمس: الشعر، مثل البشرة، عرضة للاحتراق تحت اشعة الشمس. ولذلك فإن حماية من ضرر الحرارة يعد أمراً هاماً جداً. ومن شأن التعرض طويل الأمد لأشعة الشمس أن يتسبب بجفاف الشعر، ليصبح أضعف، وأكثر خشونة، وعرضة للتكسّر. ما الحل؟ ضعي قبعة وتأكدي من استخدام علاج خاص لحماية شعرك من الشمس.

استخدمي الشامبو المناسب: اختيار الشامبو المناسب أمر رئيسي. اختاري الشامبو الذي يمنح شعرك الترطيب المطلوب، مثل شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة، الذي يمنحك ترطيباً أكثر بست مرات مقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. وإضافة إلى ذلك، يساعدك على التخلص من الجفاف، والتجعّد، ويرطب فروة الرأس، ليترك شعرك برائحة منعشة وعطرة، ويجعله أكثر نعومة وروعة. #لم_المساومة في الحصول على #شعر_جميل.

اغسلي شعرك بطريقة صحيحة: عند غسل شعرك باستخدام الشامبو، احرصي على تدليك فروة رأسك برؤوس أصابعك وبحركة دائرية خمس مرات على الأقل، لتنظيفها بالكامل- وتأكدي من غسلها بالماء بشكل جيد أيضاً. خذي وقتك وستلاحظين الفرق!

تابعي الدردشات حول شعر جميل مع هيد آند شولدرز على الهاشتاق: #WhyCompromise

تابعي أيضاً:

مصفف شعر النجمات يكشف أصول العناية بالشعر الطويل

طلال طبارة يكشف أصول تسريح الشعر في سهرات الصيف

هذا الاختبار لمعرفة ما إذا كان الشعر القصير يناسبك