محافظ بني سويف يشكل لجنة دائمة للتفتيش علي الوحدات النيلية

قرر المستشار محمد سليم محافظ بني سويف ، تشكيل لجنة دائمة برئاسة السيد نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة وعضويه كل من: عضو من شرطة البيئة و المسطحات المائية ومن الإدارة العامة لحماية النيل بالاضافه إلى مدير قسم الملاحة النهرية بالوحدات المحلية المختصة وعضو من هندسة الطرق بالوحدة المحلية المختصة ، وذلك للتفتيش على الوحدات النيلية.

وتختص اللجنة بالتفتيش الدوري على الوحدات النيلية للتأكد من التراخيص الصادرة لها والصلاحية الفنية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية والحمولة المقررة وكافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل وفي حالة وجود مخالفة في هذا الشأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الوحدة المخالفة و إيقافها عن العمل لحين استيفاء الاشتراطات اللازمة ، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شهري بنتيجة عملها وذلك بصفة .