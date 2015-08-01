أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ بني سويف يشكل لجنة دائمة للتفتيش علي الوحدات النيلية

Google+ Print
محافظ بني سويف يشكل لجنة دائمة للتفتيش علي الوحدات النيلية محافظ بني سويف يشكل لجنة دائمة للتفتيش علي الوحدات النيلية

أرشيفية

قرر المستشار محمد سليم محافظ بني سويف ، تشكيل لجنة دائمة برئاسة السيد نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة وعضويه كل من: عضو من شرطة البيئة و المسطحات المائية ومن الإدارة العامة لحماية النيل بالاضافه إلى مدير قسم الملاحة النهرية بالوحدات المحلية المختصة وعضو من هندسة الطرق بالوحدة المحلية المختصة ، وذلك للتفتيش على الوحدات النيلية.

وتختص اللجنة بالتفتيش الدوري على الوحدات النيلية للتأكد من التراخيص الصادرة لها والصلاحية الفنية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية والحمولة المقررة وكافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل وفي حالة وجود مخالفة في هذا الشأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الوحدة المخالفة و إيقافها عن العمل لحين استيفاء الاشتراطات اللازمة ، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شهري بنتيجة عملها وذلك بصفة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا