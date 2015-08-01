«صحة السويس»: مصرع شخص وخروج 10 مصابين بحادث السخنة

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، عن وفاة شخص وخروج 10 مصابين بعد اسعافهم بحادث تصادم سيارتان ميكروباص أمام ميناء العين السخنة صباح اليوم.

قال مصدر طبي، فى تصريحات خاصة، أن هناك 10 مصابين أخرين يتلقون العلاج بالمستشفى وجميع حالتهم مستقر ولا توجد أى خطورة وأطباء قسم الطوارئ والجراحه مع المصابين ويجرون لهم الاسعافات الاوالية اللازمة لهم.

كان لقي شخص مصرعه وأصيب 20 شخص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق السويس – السخنه، وتم نقل المصابين لمستشفي التأمين الصحي والسويس العام، والمتوفي لمشرحة السويس، وتم رفع أثار الحادث من الطريق بعدما تسببت فى تعطيل الحركة المرورية مدة 20 دقيقة .

كان اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس قد تلقي اخطارا من ادارة تامين الطرق، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص رحلات، تبين اصطدام السيارتين بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بينهما، وذلك بالكيلو 50 طريق السويس – السخنه امام ميناء السخنه.