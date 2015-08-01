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تأجيل محاكمة 379 متهمًا في أحداث «فض النهضة» لجلسة 18 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 379 متهمًا في أحداث «فض النهضة» لجلسة 18 أكتوبر تأجيل محاكمة 379 متهمًا في أحداث «فض النهضة» لجلسة 18 أكتوبر

محكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي  بأكتوبر، نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض اعتصام النهضة”، لجلسة الثامن عشر من أكتوبر القادم للإطلاع و الاستعداد .

وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والاتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

أُسند للمتهمين أيضا ارتكابهم جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع فى قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.

 

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