أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير البيئة يصعد القيادات الشبابية لتولي إدارة 3 محميات طبيعية بالبحر الأحمر

Google+ Print
وزير البيئة يصعد القيادات الشبابية لتولي إدارة 3 محميات طبيعية بالبحر الأحمر وزير البيئة يصعد القيادات الشبابية لتولي إدارة 3 محميات طبيعية بالبحر الأحمر

 

وزير البيئة خالد فهمي

اصدر الدكتور خالد فهمي وزير البيئة قرار بتصعيد عدد من القيادات الشبابية من باحثي قطاع المحميات الطبيعية لتولي ادارة 3 من المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر.
> وشمل القرار،  تعيين محمد علي مديرا لمحمية وادي الجمال بمرسي علم واشرف سالم مديرا لمحمية جبل علبة بحلايب والدكتور أحمد غلاب مديرا لمحمية الجزر الشمالية بالغردقة.
> وأكد عدد من خبراء البيئة البحرية وجمعيات حماية البيئة والمجتمع المحلي ان قرار وزير البيئة بالاستعانه بشباب المحميات من باحثي البيئة لتولي المناصب القيادية وادارة المحميات الطبيعية قرار جاء في الوقت الصحيح لمنع اي انتهاكات للمحميات الطبيعية والحفاظ علي ثروات البحرية والبرية ووضع المحميات الطبيعية بالبحر الاحمر علي خريطة السياحة العالمية في ظل اعلان مجلس الوزاء اعلان المحميات الطبيعية بمصر هيئة استثمارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»