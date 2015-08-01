وزير البيئة يصعد القيادات الشبابية لتولي إدارة 3 محميات طبيعية بالبحر الأحمر

اصدر الدكتور خالد فهمي وزير البيئة قرار بتصعيد عدد من القيادات الشبابية من باحثي قطاع المحميات الطبيعية لتولي ادارة 3 من المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر.

> وشمل القرار، تعيين محمد علي مديرا لمحمية وادي الجمال بمرسي علم واشرف سالم مديرا لمحمية جبل علبة بحلايب والدكتور أحمد غلاب مديرا لمحمية الجزر الشمالية بالغردقة.

> وأكد عدد من خبراء البيئة البحرية وجمعيات حماية البيئة والمجتمع المحلي ان قرار وزير البيئة بالاستعانه بشباب المحميات من باحثي البيئة لتولي المناصب القيادية وادارة المحميات الطبيعية قرار جاء في الوقت الصحيح لمنع اي انتهاكات للمحميات الطبيعية والحفاظ علي ثروات مصر البحرية والبرية ووضع المحميات الطبيعية بالبحر الاحمر علي خريطة السياحة العالمية في ظل اعلان مجلس الوزاء اعلان المحميات الطبيعية بمصر هيئة استثمارية.