السجيني: إنضمام الوفد لقائمة «حب مصر» نابع من أهمية وجود قائمة وطنية قوية‎

قال المهندس أحمد السجيني، عضو المكتب التنفيذي و الهيئة العليا لحزب الوفد، ومرشح الوفد بقائمة حب مصر (قطاع غرب الدلتا)، إن حزب الوفد شريك أساسي بقائمة في حب مصر، مؤكدًا أن قرار حزب الوفد بالانضمام لقائمة في حب مصر نابع عن قناعة مؤسسات الحزب بأهمية تلبية الدعوة لتكوين قائمة وطنية قوية تضم العديد من أصحاب الخبرات والسير الذاتية الحسنة والكفاءات القادرة علي مواجهة التحديات والمسئوليات التشريعية والرقابية الواقعة علي عاتق البرلمان المصري القادم.

وأوضح السجيني، أن حزب الوفد كان يسعي منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 إلي خلق جبهة مدنية قوية قادرة علي مواجهة واقع الاستقطاب الديني الذي كان سائدًا لدى الشارع المصري وقتها.

وأكد السجيني، أن الحزب اتخذ قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الإنتخابات بكل محافظة علي حدة تكون مهمتها العمل علي دعم ومساندة مرشحي القردي من خلال المعايير والأدوات المعتمدة من المكتب التنفيذي ولجنة الإنتخابات المركزية مضيفاً ان للوفد ثوابت ومباديء تاريخية في اختيار مرشحيه ومشدداً علي ان الوفد سيدقق في اختيار مرشحيه في كافة القطاعات حتي يكونوا علي قدر ثقة الشعب المصري في حزب الوفد.