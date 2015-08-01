عشماوي يهنىء “ابن الوادي الجديد” بطل العالم للأولمبياد الخاص

قدم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، التهنئه للاعب “محمد أحمد حمودة” ابن مركز الداخلة بالوادي الجديد ،والحاصل على المركز الأول على العالم في لعبة تنس الطاولة في بطولة الأوليمبياد الخاص بلوس انجلوس بأمريكا، حيث مثل محمد حمودة محافظة الوادي الجديد والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في لعبة تنس الطاولة في مسابقة الأوليمبياد الخاص والتي أقيمت بالقاهرة في ألعاب تنس الطاولة وكرة القدم وقيادة الدراجات خلال الفترة 24-27 أغسطس العام الماضي 2014، بمجمع الصالات المغطاة بالقاهرة ومركز الأوليمبياد الخاص.

الجدير بالذكر أنه سوف تنظم المحافظة احتفالية كبرى لتكريم ابن الوادى الجديد بطل العالم في لعبة تنس الطاولة في بطولة الاوليمبياد الخاص نظرا لما قام به من انجاز رياضى ورفع اسم الوادى الجديد ومصر عاليًا.