' دييجو كوستا كان محبطا للغاية بعد قتله لكلبه بالخطأ '

كشف باولو أسونساو زميل دييجو كوستا السابق أن الأخير مر بفترة حزينة للغاية بعدما قتل كلبه عن طريق الخطأ.

وقال أسونساو زميل كوستا السابق في أتليتكو مدريد الإسباني في كتابه (دييجو كوستا: فن الحرب) الذي تحدث فيه عن مسيرة النجم البرازيلي الأصل الإسباني الجنسية:"كوستا جلب كلبه لمدريد، ويوما ما عندما كان يوقف سيارته بعد العودة للمنزل، لم يدرك أن الكلب موجود خلف السيارة وقام بدهسه".

"كان محبطا للغاية بعد تلك الحادثة قرابة شهر. عندما سألته ما بك، قال لي لا أستطيع أن أصدق أنني قتلت كلبي. لقد خرج من المنزل ليستقبلني لكنني لم أره وصدمته بالسيارة".

ويستعد كوستا لاعب تشيلسي الإنجليزي لملاقاة أرسنال في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد، وأكد مدربه جوزيه مورينيو أنه جاهزا للمشاركة أمام المدفعجية.