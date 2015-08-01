' يوما ما سيسأم ميسي من الانتقادات ويتركهم يبكون في الركن '

هاجم مانو جينوبيلي نجم كرة السلة الأرجنتيني منتقدي ليونيل ميسي على أداءه المختلف مع منتخب الأرجنتين عن الذي يقدمه مع فريق برشلونة الإسباني.

ويرى جينوبيلي أن الانتقادات المستمرة بحق الساحر الأرجنتيني قد تأتي بنتيجة عكسية في نهاية المطاف، مؤكدا أن نجم البلوجرانا يقدم كل ما في جعبته للمنتخب الوطني.

وقال جينوبيلي لإذاعة (راديو مترو) الأسترالية:"ميسي وحش، لقد قادنا لنهائيين متتاليين في البطولتين الأخيرتين".

وأضاف "انتقاد الجوهرة الثمينة للرياضة الأرجنتينية أمرا جنونيا".

وأردف "يوما ما، سيسأم من هذه الانتقادات وسيتركهم يبكون في الركن ويقول لهم اذهبوا إلى الجحيم".

وتعرض ميسي لانتقادات كثيرة بعد ظهوره بشكل مختلف مع الألباسيليستي خلال مسابقة كوبا أمريكا عن المستوى المذهل الذي قدمه الموسم المنصرم مع برشلونة الذي توج فيه بالثلاثية.