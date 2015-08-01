أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 3 فتيات 15 يوما لاتهامهن باختطاف طفلة للتسول بها فى شبرا

Google+ Print
تجديد حبس 3 فتيات 15 يوما لاتهامهن باختطاف طفلة للتسول بها فى شبرا تجديد حبس 3 فتيات 15 يوما لاتهامهن باختطاف طفلة للتسول بها فى شبرا
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا تجديد حبس 3 فتيات لاتهامهن بخطف طفلة لاستخدامها فى التسول 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتبادلت المتهمات الاتهامات بينهن خلال تحقيقات النيابة، فيما أكدت تحريات المباحث أنهن اختطفن الطفلة أثناء لهوها أمام مسكنها.

كان قسم شرطة شبرا تلقى بلاغا من "محمد.ع.ص" 52 سنة سائق اتهم فيه عشيقته "إسراء.م.م" 23 سنة ربة منزل بخطف طفلة أثناء تواجدهما أمام مسكنها بالمطرية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب جريمتها بالاشتراك مع كل من "فاطمة.ع.س"21 سنة، ربة منزل، و"دينا.م.م" 18سنة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وبصحبتهما الطفلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365