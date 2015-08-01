تجديد حبس 3 فتيات 15 يوما لاتهامهن باختطاف طفلة للتسول بها فى شبرا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا تجديد حبس 3 فتيات لاتهامهن بخطف طفلة لاستخدامها فى التسول 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتبادلت المتهمات الاتهامات بينهن خلال تحقيقات النيابة، فيما أكدت تحريات المباحث أنهن اختطفن الطفلة أثناء لهوها أمام مسكنها.

كان قسم شرطة شبرا تلقى بلاغا من "محمد.ع.ص" 52 سنة سائق اتهم فيه عشيقته "إسراء.م.م" 23 سنة ربة منزل بخطف طفلة أثناء تواجدهما أمام مسكنها بالمطرية.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب جريمتها بالاشتراك مع كل من "فاطمة.ع.س"21 سنة، ربة منزل، و"دينا.م.م" 18سنة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وبصحبتهما الطفلة.