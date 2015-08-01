مجلس جامعة أسيوط يكرم رئيسها السابق لبلوغه السن القانونية للمعاش

عقد مجلس جامعة أسيوط جلسته عن شهر يوليو، وذلك برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وذلك نيابةً عن رئيس الجامعة.

وتضمنت الجلسة تكريم الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن صلاح نائبه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لبلوغهم السن القانونية للمعاش، حيث توجه لهم أعضاء المجلس بالشكر والتحية، وذلك تقديراً وعرفاناً منهم لما بذلوه من سعى دؤوب وجهد مخلص خلال فترة عملهم بإدارة الجامعة والتى انتهت بإنتهاء العام الجامعى يوم الجمعة 31/7/2015.

وفى كلمته نيابة عن أعضاء المجلس، أشاد الدكتور جعيص بما لمسته الجامعة خلال فترة رئاسة الدكتور عبد السميع، والتى امتدت من أغسطس 2013 وحتى يوليو 2015 من تطور ملحوظ على المستويين الإدارى والأكاديمى شمل تقدماً فى سير العملية التعليمية وارتقاء بدور الجامعة الخدمى والتنموى لكافة محافظات الصعيد.

ومن جانبه توجه الدكتور محمد عبد السميع بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس لحرصهم على العمل المتواصل والجهد المتكاتف وإسهامهم فى تحقيق تقدم الجامعة وتميزها، موجهاً التحية كذلك إلى أسرة جامعة أسيوط من أعضاء هيئة تدريس وعاملين لما قدموه من مثل وقدوة فى الإخلاص فى العمل والوعى الوطنى وهو ما مكن الجامعة من أداء دورها خلال العامين الماضيين على الوجه الأكمل ومواجهة كافة التحديات والصعوبات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة والتى كان من شأنها تهديد حسن سير العملية التعليمية أو التأثير عليها.



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جانب من التكريم



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جانب من التكريم



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الدكتور عبد السميع أثناء تكريمة من مجلس الجامعة