بالصور.. وزير الصحة يبحث مع أطباء الإسماعيلية استعدادات حفل افتتاح القناة

عقد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة مؤتمرا بقاعة مستشفى الإسماعيلية العام مع الاطباء بمستشفى الإسماعيلية العام ومديرية صحة الإسماعيلية والمستشفى الجامعى ومسئولى الإسعاف، حول الاستعدادت التى ستنفذها الوزارة فى تامين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وجاء هذا الاجتماع عقب الزيارة التى أجراها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمحافظة الإسماعيلية، وذلك لبحث استعدادت المحافظة لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة والمقرر له الخميس المقبل.



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