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محافظ الوادى الجديد يعتمد 35,5 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق بالمراكز

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محافظ الوادى الجديد يعتمد 35,5 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق بالمراكز محافظ الوادى الجديد يعتمد 35,5 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق بالمراكز
اعتمد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، خطة التنمية المحلية لرصف الطرق على مستوى مراكز المحافظة الخمسة بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليونا و550 ألف جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التنمية المحلية لموزانة العام المالى الجديد 2015/2016.

وقال "عشماوى" إن خطة قطاع الطرق تضمنت تخصيص 13 مليون جنيه لرصف طرق مركز الخارجة والقرى التابعة له وتخصيص 7ملايين و500 ألف جنيه لمركز الداخلة وتخصيص 6 ملايين و500 ألف جنيه لمركز بلاط القرى التابعة له والقرى التابعة له وتخصيص 4 ملايين جنيه لمركز الفرافرة و4 ملايين لمركز باريس والقرى التابعة له، مؤكدًا على أن الخطة تشمل تنفيذ وإنهاء مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بكل مركز.

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