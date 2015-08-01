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المهمة الأوليمبية - رمضان صبحي احتياطيا وثنائي الزمالك الجديد في الهجوم

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المهمة الأوليمبية - رمضان صبحي احتياطيا وثنائي الزمالك الجديد في الهجوم المهمة الأوليمبية - رمضان صبحي احتياطيا وثنائي الزمالك الجديد في الهجوم

أعلن حسام البدري مدرب منتخب مصر الأوليمبي عن تشكيلة الفريق التي ستواجه أوغندا عصر السبت في لقاء العودة من المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وفضل البدري عدم البدء برمضان صبحي لاعب الأهلي، والاعتماد على ثنائي الزمالك الجديد محمود كهربا ومحمد سالم في الهجوم.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حارس مرمى: مسعد عوض

الدفاع: أسامة إبراهيم - رجب نبيل - محمود حمدي - محمد عادل جمعة

الوسط: رامي ربيعة - كريم وليد - محمد فتحي - محمود تريزيجيه

الهجوم: محمود كهربا - محمد سالم

البدلاء: محمود حمدي - رمضان صبحي - حسين رجب - إسلام صالح - ياسر إبراهيم - صالح جمعة - محمد هاني.

وفاز منتخب مصر بلقاء الذهاب في الإسكندرية بنتيجة 4-0 بأهداف محمد سالم، رمضان صبحي، ومحمود كهربا (2).

وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في بولة تحت 23 سنة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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