وزير النقل اليمنى: زيارة "بحاح" ووفد الحكومة إلى عدن لتفقد الأوضاع

قال وزير النقل اليمنى بدر باسلمة، عبر مداخلة هاتفية لفضائية "سكاى نيوز عربية"، إن زيارة رئيس الوزراء اليمنى خالد بحاح والوفد الحكومى لعدن هي ليوم واحد ولتفقد الأوضاع، مؤكدا أن الحكومة اليمنية بدأت أعمالها بعدن وستستمر بتقديم خدماتها لليمنيين.

وأضاف بدر باسلمة، أن أولوية الحكومة اليمنية هى عودة الأمن الكامل لعدن ومحيطها، لاسيما أنها تعمل على إعادة تأهيل مراكز الشرطة بالمدينة وتزويدها بالعناصر والمعدات.

ومن جانبه قال القيادى بالحراك الجنوبى عبد العزيز المفلحى، إن زيارة خالد بحاح والوزراء لعدن صباح اليوم السبت، بمثابة دفعة معنوية للمقاومة الشعبية ودليل على انهيار الحوثيين وحلفاءهم داخل الأراضى اليمنية، مؤكدا أن معنويات المقاومة الشعبية مرتفعة جداً بعد الانتصارات التى حققتها فى الأيام الأخيرة.

وأكد عبد العزيز المفلحى، أن عدن ستكون قاعدة الانطلاق لتحرير بقية المدن من مسلحي الحوثى وقوات على عبد الله صالح.