أخبار عاجلة

فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 5 جنود بالجيش الليبى فى هجوم لتنظيم داعش بين طبرق وأجدابيا

Google+ Print
مقتل 5 جنود بالجيش الليبى فى هجوم لتنظيم داعش بين طبرق وأجدابيا مقتل 5 جنود بالجيش الليبى فى هجوم لتنظيم داعش بين طبرق وأجدابيا
قتل خمسة جنود من قوات الجيش الليبى على الأقل ونجا خمسة جنود آخرون فيما ظل مصير 18 جنديا مجهولا حتى اللحظة فى هجوم شنه تنظيم داعش على بوابة ال200 الأمنية الواقعة على الطريق الصحراوى الرابط بين مدينتى أجدابيا وطبرق.

وقال مصدر عسكرى اليوم، "إن تنظيم داعش شن هجوما على بوابة الـ200 الواقعة على الطريق الصحراوى الرابط بين مدينتى طبرق وأجدابيا ما أدى إلى مقتل خمسة جنود ونجاة خمسة آخرين وفقدان 18 جنديا"، لافتا إلى أن “مصير الجنود الـ18 مجهولا حتى اللحظة ولا يعرف إذا ما كان قد اختطفوا على يد تنظيم داعش أم فروا إلى الصحراء. وأوضح المصدر أن هناك استنفارا أمنيا كبيرا فى مدينة أجدابيا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365