مقتل 5 جنود بالجيش الليبى فى هجوم لتنظيم داعش بين طبرق وأجدابيا

قتل خمسة جنود من قوات الجيش الليبى على الأقل ونجا خمسة جنود آخرون فيما ظل مصير 18 جنديا مجهولا حتى اللحظة فى هجوم شنه تنظيم داعش على بوابة ال200 الأمنية الواقعة على الطريق الصحراوى الرابط بين مدينتى أجدابيا وطبرق.

وقال مصدر عسكرى اليوم، "إن تنظيم داعش شن هجوما على بوابة الـ200 الواقعة على الطريق الصحراوى الرابط بين مدينتى طبرق وأجدابيا ما أدى إلى مقتل خمسة جنود ونجاة خمسة آخرين وفقدان 18 جنديا"، لافتا إلى أن “مصير الجنود الـ18 مجهولا حتى اللحظة ولا يعرف إذا ما كان قد اختطفوا على يد تنظيم داعش أم فروا إلى الصحراء. وأوضح المصدر أن هناك استنفارا أمنيا كبيرا فى مدينة أجدابيا.

>