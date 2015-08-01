رئاسة اقليم كردستان تطالب حزب العمال بإخراج قواعده من كردستان العراق

طلبت رئاسة اقليم كردستان العراق السبت من حزب العمال الكردستانى "اخراج قواعده من اراضى الاقليم" لتفادى وقوع ضحايا مدنيين فى الغارات التى يشنها الجيش التركى ضد معاقله فى شمال العراق، بعد مقتل سكان فى قرية زاركلى شمال اربيل.

وجاء فى بيان رئيس اقليم كردستان مسعود برزانى "يجب على قوات حزب العمال الكردستانى ابعاد ساحة الحرب عن اقليم كردستان لكى لايصبح المواطنون ضحايا هذه الحرب والصراع" كذلك اكد كفاح محمود المستشار الاعلامى فى رئاسة الاقليم "نحن نطالب من حزب العمال بإخراج قواعده من اراضى الاقليم لأنه يعطى المبررات للحكومة التركية للقيام بهذا القصف".

>