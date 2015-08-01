محمد بن راشد يتفقد مرافق مطار دبي الدولي

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قبل ظهر اليوم عددا من مرافق مطار دبي الدولي واطمأن على راحة وحركة المسافرين عبر هذا المنفذ الجوي الحيوي الذي يصنف دوليا بأنه الأول لجهة عديد المسافرين من خلاله والتسهيلات اللوجستية التي لامثيل لها على مستوى مطارات العالم.

فقد قام سموه يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مطارات دبي بجولة ميدانية استهلها بتفقد " تيرمينال 3 " المخصص للدرجتين الأولى ورجال الأعمال إذ توقف سموه عند " كاونترات " طيران الإمارات التي يصل عددها الى أكثر من خمسين " كاونترا" للدرجتين الأولى والأعمال ويقوم موظفوها بالتشيك على حقائب المسافرين وحجزهم على متن طائرات الإمارات العملاقة.

>