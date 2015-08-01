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وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و350 سيارة لموانئ السويس

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وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و350 سيارة لموانئ السويس وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و350 سيارة لموانئ السويس
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات بالسويس يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز، وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 350 سيارة قادمة من جدة، ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة بوكين شينا وعلى متنها 4651 طن بضائع عامة قادمة من الجوبال بالسعودية والسفينة امنية وعلى متنها 3 آلاف طن أملاح كلوريد بوتاسيوم قادمة من العقبة.

ويستقبل ميناء السخنة اليوم السفينة يسن ليفر وعلى متنها 149 ألف طن غاز مسال قادمة من قطر، كما يغادر الميناء السفينة كوتا كابار وعلى متنها 313 حاوية بوزن 4944 طنا متجهة إلى العقبة بعد تفريغها 347 حاوية بوزن 7706 أطنان.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى العرب وعلى متنها 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء لإنهاء الإجراءات المتبعة للإفراج عن الشحنة. كما يستقبل الميناء العبارة أمانة وعلى متنها 293 راكبا و97 سيارة و23 شاحنة والسفينة بوسيدون وعلى متنها 68 راكبا و78 شاحنة.

ويستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة ايلة وعلى متنها 482 راكبا و6 سيارات والسفينة بريدج وعلى متنها 17 براد و7 تريلا، شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 657 راكبا و81 سيارة قادمة من ضبا.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 115 سائحا إلى ومن الكنيسة لممارسة الرياضات المائية ورياضة الغوص.
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مصر 365

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