محافظ أسيوط: مشروع قناة السويس الجديدة سيغير خارطة العالم الاقتصادية

أشاد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بأهمية مشروع قناة السويس الجديدة باعتباره أهم مشروع قومى تشهده البلاد ويقوم عليه مشروعات تنموية صناعية وزراعية وخدمية عملاقة، الأمر الذى سيؤدى إلى تغيير خارطة العالم التجارية والاقتصادية.

ووصف المحافظ فى تصريحات صحفية له مشروع القناة الجديدة بأنه أسرع ممر ملاحى للتجارة بين قارات العالم المختلفة وهو المشروع، الذى تم تنفيذه فى مدة عام بتمويل وأيدى مصرية تحت اشراف رجال القوات المسلحة المصرية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أهمية القناة الجديدة بجانب مشروعات تنمية محور قناة السويس بمناطقها اللوجستية والصناعية وأنشطتها البحرية والسياحية وإصلاح السفن بحجم استثمارات مستهدفة يزيد على 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وتوفير مليون فرصة عمل مباشرة وما يترتب عليها من زيادة معدلات النمو الاقتصادى والنقد الأجنبى للبلاد وإتاحة فرص حقيقية واعدة للاستثمار والتنمية المستدامة.

تأتى هذه التصريحات تزامنا مع الانتهاء من حفر القناة الجديدة والاستعداد لافتتاحها رسميا يوم 6 أغسطس المقبل بحضور زعماء وقادة من مختلف دول العالم.

كانت محافظة اسيوط قد استعدت لحفل افتتاح القناة الجديدة بالتنسيق مع مديريات الثقافة والشباب والرياضة والأوقاف والجهاز التنفيذى بالمحافظة على إقامة تركيب شاشات عرض لنقل احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة على الهواء مباشرة فى ميادين المحافظة الرئيسية، وكذلك قصور الثقافة المختلفة والمنتشرة بالمراكز والقرى وتشارك فرقة اسيوط للفنون الشعبية فى تقديم فقرات فنية واستعراضية بميادين مدينة أسيوط وتطلق القوات المسلحة الألعاب النارية فى الهواء لعدة أيام متواصلة احتفالا بهذا الحدث العالمى بميادين وشوارع المحافظة.