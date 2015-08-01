شرطة كهرباء أسيوط تحرر 46 ألف محضر سرقة تيار كهربائى خلال 6 أشهر

تمكنت شرطة الكهرباء بمحافظة أسيوط من تحرير 46 ألف قضية سرقة تيار كهربائى بإجمالى غرامات، تم تحصيلها بلغت 24 مليون جنيه خلال 6 أشهر بداية من شهر يناير وحتى يونيو، وذلك خلال عدة حملات على عدد من المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة فضلاً عن منازل ومزارع ومصانع بمراكز المحافظة، صرح بذلك العقيد أشرف البدرى رئيس مباحث قسم شرطة كهرباء أسيوط.

وقال إنه تم شن عدد من الحملات على (مستشفيات، ومنازل، ومزارع دواجن، ومصانع، وغيرها) بمراكز المحافظة خلال الشهر الماضى، موضحاً أنه تم تحرير 46 ألف و80 محضر لسارقى التيار الكهربائى وتحصيل 24 مليون جنيه غرامات عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع رئيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى ومشاركة لجان فنية، وبناء على تعليمات اللواء أحمد قنديل مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء والعميد أشرف توفيق رئيس مباحث شرطة الكهرباء بأسيوط.

وأكد "البدرى" على استمرار ومواصلة الحملات المختلفة بكافة مراكز المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة ومحاسبة المتعدين على التيار الكهربائى، موضحا أن التوصيل العشوائى وسرقة التيار من بعض أصحاب المحلات والوحدات السكنية والمصانع والمزارع سبب أساسى فى زيادة الأحمال على المحولات الكهربائية وما يؤدى إلى قطع التيار الكهربائى لتخفيف الأحمال.

وأشار "البدرى" إلى اهتمام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بالسعى نحو القضاء على تلك الظاهرة والتصدى بقوة لكل من تسول له نفسه سرقة التيار الكهربائى، مؤكداً على اهتمام الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على الحفاظ على التيار الكهربائى وزيادة القدرة الاستيعابية المنتجة من محطات الكهرباء لتجنب الانقطاع المتكرر فى التيار الكهربائى خاصة فى فصل الصيف.