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"صيد بلدنا" مبادرة اليوم السابع تفتح المجال أمام الشباب لنشر أفكارهم

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"صيد بلدنا" مبادرة اليوم السابع تفتح المجال أمام الشباب لنشر أفكارهم "صيد بلدنا" مبادرة اليوم السابع تفتح المجال أمام الشباب لنشر أفكارهم
أشاد محمد عوض المستشار الإعلامى لنادى الصيد بالمحلة بالمبادرة التى أطلقتها جريدة اليوم السابع بتبنى الصحف الإقليمية مؤكدا أن هذه المبادرة تفتح المجال أمام الشباب لنشر أفكارهم والتعبير عن رأيهم.

وقال "عوض" إن جريدة صيد بلدنا هى صحيفة إقليمية تصدر شهريا عن نادى الصيد بالمحلة، ويرأس مجلس إدارتها الدكتور محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة النادى ويسرى عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة ومحمد الحليبى مسئول النشاط الرياضى بالنادى وتتناول جميع الأنشطة داخل نادى الصيد وجميع أندية الصيد على مستوى الجمهورية وتم إصدار أول عدد تجريبى لها وبصدد إصدار العدد الأول للجريدة.

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