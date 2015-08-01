موسم في الجول - مدحت شلبي يختار مفاجأة الدوري

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على الإعلامي مدحت شلبي.

السؤال الذي وجهناه إلى مدحت شلبي .. من هو مفاجأة الموسم الحالي؟

ويجيب شلبي لـFilGoal.com: "حسام باولو هداف الداخلية والدوري المصري هو مفاجأة هذا الموسم بكل تأكيد".

وتابع "نتحدث عن لاعب سجل هذا العدد من الأهداف مع فريق غير الأهلي والزمالك".

باولو سجل 20 هدف مع الداخلية هذا الموسم.