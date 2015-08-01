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اتحاد الكرة: وادي دجلة سيقف صفين لتكريم الزمالك.. ولا نعلم سبب معاداة الأهلي

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اتحاد الكرة: وادي دجلة سيقف صفين لتكريم الزمالك.. ولا نعلم سبب معاداة الأهلي اتحاد الكرة: وادي دجلة سيقف صفين لتكريم الزمالك.. ولا نعلم سبب معاداة الأهلي

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن نادي الزمالك سيحظى بتكريم البطل قبل مواجهته لوادي دجلة يوم الإثنين في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية لقناة (الحياة):"سنقوم بعمل ممر لنادي الزمالك احتفالا به في مباراة وادي دجلة مثل ما يحدث في أوروبا قبل تسليمه الدرع الجديد للدوري مع نهاية المباراة".

وعن مشكلة الدرع الذي أرسله النادي الأهلي لاتحاد الكرة مع عامل نظافة أوضح "الأهلي معادي دائما لاتحاد الكرة لا أعلم لماذا، رغم أن معظم العاملين بالاتحاد أهلاوية".

وأضاف "أرسلنا لهم عقب مباراة الزمالك والجيش نطلب الدرع قالوا لنا تعالوا غدا. فوجئنا بعد ذلك بإبلاغهم لنا إن لم يأتي أحد لتسلم الدرع خلال نصف ساعة سنرسله لقسم شرطة قصر النيل".

وأتم "علاء عبد الصادق تحدث معي وأبلغني عدم رضاه بالمرة عن نقل الدرع بهذه الطريقة وإهانته بهذا الشكل".

وسيتسلم نادي الزمالك بطل الدوري تصميم جديد لدرع المسابقة في آخر مباراة بالموسم أمام وادي دجلة يوم الإثنين باستاد بتروسبورت.

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