فريق الدوري - عمر جابر يختار.. مركزا وحيدا من خارج الزمالك

يعرض FilGoal.com اختيارات عمر جابر نجم الزمالك لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات اللاعب المتوج مع الزمالك بلقب الدوري هذا الموسم من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار جابر تشكيلا كاملا من الزمالك بطل الدوري باستثناء لاعب وحيد في خط الدفاع، هو الظهير الأيسر باسم عبد العزيز من مصر للمقاصة.

الزمالك عانى هذا الموسم برحيل محمد عبد الشافي، والمثير أن الفريق الأبيض اقترب من ضم باسم نفسه من المقاصة.