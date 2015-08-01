للنساء.. انتبهى لعوامل الخطر أثناء الحمل فى سن متقدمة

الحمل فى نهاية العقد الثالث وبداية الرابع من الأمور التى تصيب النساء بالقلق تجاه استمرار الحمل ونمو الجنين بشكل صحى.

فى السطور التالية يقدم استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم عددا من النصائح الهامة لتجاوز عقبات ومشاكل الحمل المحتملة فى تلك المرحلة .

للحوامل بعد الثلاثين تناولى حمض الفوليك قبل حدوث الحمل

>يؤكد جورج أن أكبر المشاكل التى تواجه المرأة عند الحمل فى سن متأخرة هى ارتفاع فرص تعرض الأجنة للتشوهات والعيوب الخلقية، نظرا لكبر سن البويضة وبداية أعراض الشيخوخة لديها.

وبالتالى فالطريقة الوقائية من تلك العيوب تتمثل فى الحرص على تناول حمض الفوليك، قبل حدوث الحمل بثلاثة أشهر، لأنه يقلل احتمالية حدوث العيوب الخلقية فى الأجنة.

الإصابة بأمراض الحمل ترتفع مع تقدم عمر المرأة

>كما يجب الحرص على المتابعة المستمرة لدى طبيب النساء منذ اليوم الأول لمعرفة الحمل، فالمشكلة الثانية كما يوضحها جورج هى ارتفاع نسبة الإصابة بجميع مشاكل وأمراض الحمل لدى كبيرات السن بصورة تفوق الحوامل فى مرحلة العشرينات، وهو ما يتطلب المتابعة الطبية اللصيقة لتجنب المضاعفات مبكرا.